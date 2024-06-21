Счастье не в деньгах, а в их количестве: Какие суммы нужны жителям Молдовы чтобы они были счастливы

Согласно исследованию CBS Research, 23,6% респондентов, особенно пенсионеры с низкими доходами, будут удовлетворены суммой от 5 до 10 тысяч леев в месяц, 20,3% нужно 10−15 тыс. леев, 18,4% граждан хотят 15−20 тыс. леев.
Мужчинам нужно около 18 тысяч леев в месяц, чтобы быть счастливыми, женщинам — 14 900 леев в месяц. Молодым людям в возрасте от 18 до 29 лет нужно приблизительно 18 700 леев, а людям в возрасте от 30 до 44 лет — в среднем 20 600 леев в месяц. Городские хотят около 19 тысяч леев в месяц, сельские — 14 тысяч леев в месяц.
Респонденты указали, что зарплата примерно в 17 500 леев в месяц приведёт к тому, что они останутся в стране.
Можно сделать такое же исследование, но только с представителями действующей власти? Когда же они наконец наедятся? Особенно интересно мнение Андрея Спыну.