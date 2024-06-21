Счастье не в деньгах, а в их количестве: Какие суммы нужны жителям Молдовы чтобы они были счастливы

Мужчинам нужно около 18 тысяч леев в месяц, чтобы быть счастливыми, женщинам — 14 900 леев в месяц. Молодым людям в возрасте от 18 до 29 лет нужно приблизительно 18 700 леев, а людям в возрасте от 30 до 44 лет — в среднем 20 600 леев в месяц. Городские хотят около 19 тысяч леев в месяц, сельские — 14 тысяч леев в месяц.