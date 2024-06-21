Бельгия попросила распределить риски по кредиту на $50 млрд для Украины

Бельгия считает важным вопрос о распределении рисков при выделении Украине кредита с использованием прибыли от российских замороженных активов, заявил глава Минфина страны Винсент ван Петегем на пресс-конференции после совета по экономическим и финансовым делам.

«Для нашей страны принципиально важны две вещи. Прежде всего то, что мы не будем трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь неизвестные последствия с финансовой и юридической точек зрения. Во-вторых, распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии», — сказал он.