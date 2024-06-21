Бельгия попросила распределить риски по кредиту на $50 млрд для Украины

Бельгия считает важным вопрос о распределении рисков при выделении Украине кредита с использованием прибыли от российских замороженных активов, заявил глава Минфина страны Винсент ван Петегем на пресс-конференции после совета по экономическим и финансовым делам.
В середине июня страны «Большой семерки» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — согласовали механизм, который позволит предоставить Украине помощь примерно на $50 млрд за счет прибыли от российских активов. Речь идет о выделении Киеву кредитов, которые будут погашены доходами от заблокированных российских активов. Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони говорила, что речь не идет о конфискации этой прибыли.
На Западе заморожены активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около $280 млрд. Большая часть замороженных в ЕС средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. В прошлом году они принесли около $5 млрд чистой прибыли.
Первые транши в рамках этого механизма могут быть переведены к концу года. Средства намерены направить для финансирования украинской обороны, экономики и восстановления.
Ван Петегем добавил, что сейчас идет разработка конкретных технических деталей решения. Он допустил, что информация о них станет известна к началу-середине июня, когда пройдет следующая встреча министров финансов.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва примет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Киева, в том числе будет судиться.