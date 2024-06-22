Нацбанк Беларуси раскрыл курс доллара и евро на выходные 22 и 23 июня 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 22 и 23 июня 2024, субботу и воскресенье, выглядят так: 1 доллар США равен 3,1764 рубля, 1 евро — 3,4043 BYN, 100 российских рублей — 3,7577 белорусского рубля.