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Аренда жилья в Казахстане подорожала на 4,5%

Аренда квартир в Казахстане с начала года подорожала на 4,5%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Krisha.kz.

Источник: Kazinform

Алматы стал единственным городом в первом полугодии, где цена за аренду снизилась, причем на 8%. Наиболее заметно подешевели двухкомнатные квартиры.

В Астане и Шымкенте ставки с января почти не изменились.

В Петропавловске, Уральске, Актау цены на аренду значительно выросли в апреле во время паводков, в этих городах пострадавшие массово снимали жилье. Сейчас ставки постепенно снижаются.

В Алматы подешевела аренда 2-комнатных квартир: в январе средняя плата составляла 320 тысяч, сейчас — 290 тысяч тенге.

В Атырау подорожал съем всех сегментов: в январе за однокомнатную квартиру просили 130 тысяч, за двухкомнатную — 180 тысяч, за трехкомнатную — 200 тысяч тенге.

Заметнее всего выросли цены на аренду в Петропавловске: 1-комнатные подорожали на 40 тысяч, 2-комнатные — на 30 тысяч, 3-комнатные — на 15 тысяч тенге. В остальных городах изменения в пределах 10 тыяч.

экономика
недвижимость