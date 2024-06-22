Аренда жилья в Казахстане подорожала на 4,5%

Заметнее всего выросли цены на аренду в Петропавловске: 1-комнатные подорожали на 40 тысяч, 2-комнатные — на 30 тысяч, 3-комнатные — на 15 тысяч тенге. В остальных городах изменения в пределах 10 тыяч.