Аренда жилья в Казахстане подорожала на 4,5%

Алматы стал единственным городом в первом полугодии, где цена за аренду снизилась, причем на 8%. Наиболее заметно подешевели двухкомнатные квартиры.
В Астане и Шымкенте ставки с января почти не изменились.
В Петропавловске, Уральске, Актау цены на аренду значительно выросли в апреле во время паводков, в этих городах пострадавшие массово снимали жилье. Сейчас ставки постепенно снижаются.
В Алматы подешевела аренда 2-комнатных квартир: в январе средняя плата составляла 320 тысяч, сейчас — 290 тысяч тенге.
В Атырау подорожал съем всех сегментов: в январе за однокомнатную квартиру просили 130 тысяч, за двухкомнатную — 180 тысяч, за трехкомнатную — 200 тысяч тенге.
Заметнее всего выросли цены на аренду в Петропавловске: 1-комнатные подорожали на 40 тысяч, 2-комнатные — на 30 тысяч, 3-комнатные — на 15 тысяч тенге. В остальных городах изменения в пределах 10 тыяч.