СМИ: Байден сорвал крупную сделку Украины

«Хорошие новости: Украина на прошлой неделе заключила крупную сделку с американским поставщиком СПГ, чтобы помочь Восточной Европе отказаться от российского природного газа. Плохая новость: на пути к успеху сделки стоит президент Байден», — утверждает издание.
Как напоминает WSJ, ранее украинская компания D.Trading, созданная энергохолдингом ДТЭК, заключила соглашение с американской Venture Global о поставках американского СПГ на Украину и в страны Восточной Европы, своей целью она назвала поддержку «энергетической безопасности» региона.
По информации газеты, существует «большая загвоздка»: закупать газ планируется через строящийся терминал Venture Global CP2, который из-за введенного Байденом моратория теперь «попал в ловушку».
«Можно подумать, что администрация даст зеленый свет любому проекту, который поможет Европе и остальному миру избавиться от зависимости от российских энергоносителей. На долю России по-прежнему приходится около 15% поставок газа в Европу <…> Если европейцы не смогут получать газ из США, им придется обратиться к России», — говорится материале.
Как отмечают авторы, введенный мораторий вызвал огромную политическую неопределенность в вопросе будущих поставок СПГ из США, при этом в случае переизбрания на пост Байден, вероятно, введет его на постоянной основе.
США приостановили процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ за рубеж из-за ситуации с изменением климата. Как сообщил в мае заместитель министра энергетики США Давид Терк, решение Белого дома не повлияет на поставки СПГ в Европу.