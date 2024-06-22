СМИ: Байден сорвал крупную сделку Украины

«Можно подумать, что администрация даст зеленый свет любому проекту, который поможет Европе и остальному миру избавиться от зависимости от российских энергоносителей. На долю России по-прежнему приходится около 15% поставок газа в Европу <…> Если европейцы не смогут получать газ из США, им придется обратиться к России», — говорится материале.