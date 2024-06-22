Курс тенге на 22 июня, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть перешли к росту вечером в пятницу на геополитических рисках, сообщает Интерфакс-Казахстан. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:49 аст подорожали на 0,55%, до 86,18 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,54%, до 81,72 доллара за баррель.