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Курс тенге на 22 июня, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 464,72 тенге за доллар США.

Источник: Reuters

Нефть: цены на нефть перешли к росту вечером в пятницу на геополитических рисках, сообщает Интерфакс-Казахстан. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:49 аст подорожали на 0,55%, до 86,18 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,54%, до 81,72 доллара за баррель.

Металлы: по состоянию на 12:07 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,3%, до 2366,83 доллара за унцию, достигнув максимума за две недели, пишет 1prime.ru. Серебро на рынке спот упало в цене на 0,6%, до 30,53 доллара за унцию, однако с начала недели оно подорожало на 3%.

Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 18:37 аст 21 июня bitcoin торговался по 63 726,86 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 2,38%, а ее капитализация составила 1,25 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 418,17 доллара, потеряв в цене на 1,72%. Капитализация этой криптовалюты составила 425,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,3 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 22—24 июня. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 21 июня, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 21 июня.

1 австралийский доллар 309,18 тенге.

1 азербайджанский манат 274,17 тенге.

10 армянский драм 12 тенге.

1 белорусский рубль 142,29 тенге.

1 бразильский реал 85,21 тенге.

10 венгерских форинтов 12,49 тенге.

1 гонконгский доллар 59,56 тенге.

1 грузинский лари 167,59 тенге.

1 датская крона 66,57 тенге.

1 дирхам ОАЭ 126,54 тенге.

1 доллар США 464,32 тенге.

1 евро 496,32 тенге.

1 индийская рупия 5,56 тенге.

1000 иранский риал 11,1 тенге.

1 канадский доллар 339,39 тенге.

1 китайский юань 64 тенге.

1 кувейтский динар 1515,08 тенге.

1 кыргызский сом 5,35 тенге.

1 малазийский ринггит 98,67 тенге.

1 мексиканский песо 25,44 тенге.

1 молдавский лей 26,18 тенге.

1 норвежская крона 44,06 тенге.

1 польский злотый 114,61 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 123,88 тенге.

1 российский рубль 5,4 тенге.

1 СДР 612,3 тенге.

1 сингапурский доллар 343,14 тенге.

1 таджикский сомони 43,84 тенге.

1 тайский бат 12,68 тенге.

1 турецкая лира 14,18 тенге.

100 узбекских сумов 3,7 тенге.

1 украинская гривна 11,5 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 586,99 тенге.

1 чешская крона 19,89 тенге.

1 шведская крона 44,15 тенге.

1 швейцарский франк 520,87 тенге.

1 южноафриканский ранд 25,97 тенге.

100 южнокорейских вон 33,42 тенге.

1 японская иена 2,92 тенге.

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