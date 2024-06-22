Курс тенге на 22 июня, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть перешли к росту вечером в пятницу на геополитических рисках, сообщает Интерфакс-Казахстан. Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:49 аст подорожали на 0,55%, до 86,18 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,54%, до 81,72 доллара за баррель.
Металлы: по состоянию на 12:07 по Гринвичу золото на рынке спот выросло в цене на 0,3%, до 2366,83 доллара за унцию, достигнув максимума за две недели, пишет 1prime.ru. Серебро на рынке спот упало в цене на 0,6%, до 30,53 доллара за унцию, однако с начала недели оно подорожало на 3%.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 18:37 аст 21 июня bitcoin торговался по 63 726,86 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 2,38%, а ее капитализация составила 1,25 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 418,17 доллара, потеряв в цене на 1,72%. Капитализация этой криптовалюты составила 425,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,3 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 309,18 тенге.
1 азербайджанский манат 274,17 тенге.
10 армянский драм 12 тенге.
1 белорусский рубль 142,29 тенге.
1 бразильский реал 85,21 тенге.
10 венгерских форинтов 12,49 тенге.
1 гонконгский доллар 59,56 тенге.
1 грузинский лари 167,59 тенге.
1 датская крона 66,57 тенге.
1 дирхам ОАЭ 126,54 тенге.
1 доллар США 464,32 тенге.
1 евро 496,32 тенге.
1 индийская рупия 5,56 тенге.
1000 иранский риал 11,1 тенге.
1 канадский доллар 339,39 тенге.
1 китайский юань 64 тенге.
1 кувейтский динар 1515,08 тенге.
1 кыргызский сом 5,35 тенге.
1 малазийский ринггит 98,67 тенге.
1 мексиканский песо 25,44 тенге.
1 молдавский лей 26,18 тенге.
1 норвежская крона 44,06 тенге.
1 польский злотый 114,61 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 123,88 тенге.
1 российский рубль 5,4 тенге.
1 СДР 612,3 тенге.
1 сингапурский доллар 343,14 тенге.
1 таджикский сомони 43,84 тенге.
1 тайский бат 12,68 тенге.
1 турецкая лира 14,18 тенге.
100 узбекских сумов 3,7 тенге.
1 украинская гривна 11,5 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 586,99 тенге.
1 чешская крона 19,89 тенге.
1 шведская крона 44,15 тенге.
1 швейцарский франк 520,87 тенге.
1 южноафриканский ранд 25,97 тенге.
100 южнокорейских вон 33,42 тенге.
1 японская иена 2,92 тенге.