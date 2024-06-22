Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новосибирском отремонтируют 2 км дороги за 100 млн рублей

Работы необходимо закончить до 12 августа 2025 года.

Источник: ТУАД

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области ищет подрядчика для ремонта двух километров трассы «63 км а/д “Н-1101” — Королевка» в Колыванском районе. Соответствующая заявка 21 июня размещена на сайте госзакупок.

Согласно документу, победителю электронных торгов предстоит в два этапа подготовить и уложить верхний слой покрытия дороги из щебня и водопропускные трубы, установить световозвращающие дорожные знаки и сигнальные столбики и барьерное ограждение.

Срок завершения работ — 12 августа 2025 года. В случае обнаружения недостатков в период действия гарантийных сроков подрядчику придётся за свой счёт устранить дефекты.

Заявки от подрядчиков принимают до 1 июля 2024 года. Начальная цена контракта — 100 022 995 рублей.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что ТУАД НСО расторгло контракт на капремонт дороги в Черепановском районе.