Под Новосибирском отремонтируют 2 км дороги за 100 млн рублей

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области ищет подрядчика для ремонта двух километров трассы «63 км а/д “Н-1101” — Королевка» в Колыванском районе. Соответствующая заявка 21 июня размещена на сайте госзакупок.
Согласно документу, победителю электронных торгов предстоит в два этапа подготовить и уложить верхний слой покрытия дороги из щебня и водопропускные трубы, установить световозвращающие дорожные знаки и сигнальные столбики и барьерное ограждение.
Срок завершения работ — 12 августа 2025 года. В случае обнаружения недостатков в период действия гарантийных сроков подрядчику придётся за свой счёт устранить дефекты.
Заявки от подрядчиков принимают до 1 июля 2024 года. Начальная цена контракта — 100 022 995 рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что ТУАД НСО расторгло контракт на капремонт дороги в Черепановском районе.