В Крыму подорожает «коммуналка» — когда и на сколько

По его словам, в среднем сумма платежей за коммунальные услуги для крымчан увеличится на 9,5%, тогда как в остальных регионах страны повышение составит 9,8%. Традиционно самые высокие платежи в северных регионах страны, а по ЮФО в Крыму одни из самых низких и доступных тарифов. «В Краснодаре и Ростове-на-Дону тарифы и платежи граждан выше», — сказал Леонов.