В Крыму подорожает «коммуналка» — когда и на сколько

«С 1 июля 2024 года крымчан ждет повышение тарифов на коммунальные услуги. Платежи за электроэнергию вырастут на 9%, тарифы на газ — на 5,6%, тарифы на холодную воду, водоотведение, отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами — на 11,8%», — перечислил он.
По его словам, в среднем сумма платежей за коммунальные услуги для крымчан увеличится на 9,5%, тогда как в остальных регионах страны повышение составит 9,8%. Традиционно самые высокие платежи в северных регионах страны, а по ЮФО в Крыму одни из самых низких и доступных тарифов. «В Краснодаре и Ростове-на-Дону тарифы и платежи граждан выше», — сказал Леонов.
Председатель профильного комитета отметил, что тарифы в Крыму не повышались больше полутора лет — последний раз это произошло в декабре 2022 года. Платежки по новым тарифам граждане получат в августе.
Леонов уточнил, что несмотря на рост, тарифы еще не достигли экономически обоснованного уровня, «10−20% от реальных затрат ресурсоснабжающих организаций все еще компенсирует государство, и будет продолжать это делать», — подчеркнул он.
Кроме того, для льготных категорий граждан сохраняются все льготы как федерального, так и регионального уровня.
«Платежная дисциплина — это очень важно. Оплатить необходимо вовремя, потому что после повышения тарифов может возникнуть непонимание с ресурсоснабжающими организациями по поводу объемов», — добавил собеседник.
Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил отрегулировать тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму.
В России ранее отменили комиссию для пенсионеров при оплате за жилищно-коммунальные услуги в банках. Увеличение тарифов на оплату услуг ЖКХ планируется не ранее июля 2024 года.