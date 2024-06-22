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В Крыму подорожает «коммуналка» — когда и на сколько

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости Крым. С 1 июля тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут, в среднем для крымчан платежка увеличится на 9,5%. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал первый заместитель Председателя Госкомитета по ценам и тарифам РК Илья Леонов.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 июля 2024 года крымчан ждет повышение тарифов на коммунальные услуги. Платежи за электроэнергию вырастут на 9%, тарифы на газ — на 5,6%, тарифы на холодную воду, водоотведение, отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами — на 11,8%», — перечислил он.

По его словам, в среднем сумма платежей за коммунальные услуги для крымчан увеличится на 9,5%, тогда как в остальных регионах страны повышение составит 9,8%. Традиционно самые высокие платежи в северных регионах страны, а по ЮФО в Крыму одни из самых низких и доступных тарифов. «В Краснодаре и Ростове-на-Дону тарифы и платежи граждан выше», — сказал Леонов.

Председатель профильного комитета отметил, что тарифы в Крыму не повышались больше полутора лет — последний раз это произошло в декабре 2022 года. Платежки по новым тарифам граждане получат в августе.

Леонов уточнил, что несмотря на рост, тарифы еще не достигли экономически обоснованного уровня, «10−20% от реальных затрат ресурсоснабжающих организаций все еще компенсирует государство, и будет продолжать это делать», — подчеркнул он.

Кроме того, для льготных категорий граждан сохраняются все льготы как федерального, так и регионального уровня.

«Платежная дисциплина — это очень важно. Оплатить необходимо вовремя, потому что после повышения тарифов может возникнуть непонимание с ресурсоснабжающими организациями по поводу объемов», — добавил собеседник.

Ранее глава республики Сергей Аксенов поручил отрегулировать тарифы на содержание многоквартирных жилых домов в Крыму.

В России ранее отменили комиссию для пенсионеров при оплате за жилищно-коммунальные услуги в банках. Увеличение тарифов на оплату услуг ЖКХ планируется не ранее июля 2024 года.