До 1 августа в Симферополе завершат ремонт Екатерининского сада

В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по перекладке и укладке нового плиточного мощения на площади порядка 5000 квадратных метров. Завершается ремонт трибун спортивной площадки (игрового поля), а также проведены работы по установке поребрика более чем на 90%.