До 1 августа в Симферополе завершат ремонт Екатерининского сада

Благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За эту территорию проголосовало большинство горожан.
В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по перекладке и укладке нового плиточного мощения на площади порядка 5000 квадратных метров. Завершается ремонт трибун спортивной площадки (игрового поля), а также проведены работы по установке поребрика более чем на 90%.
— Ведутся работы по устройству новой ротонды, которая будет состоять из 8 колонн высотой 3,3 метра с диаметром купола 4,8 метра, — рассказал начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства Департамента капстроительства администрации города Симферополя Андрей Древич. — В Екатерининском саду заменят инженерные сети, установят малые архитектурные формы и уличную мебель, проведут работы по озеленению, облицовку прудов. Также будет установлена система видеонаблюдения.
К работе строители приступили в начале марта, завершить благоустройство обещают до 1 августа текущего года. Сумма контракта — 109 млн рублей.
Горожане надеются, что под ремонт попадут и неработающие фонтаны. В департаменте обещать не стали, но надежду подарили.