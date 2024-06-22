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В Волгограде закрывают скоростной трамвай

В Волгограде полностью останавливают движение скоростного трамвая. Со вторника, 25 июня в связи с началом очередного этапа реконструкции наземной линии метротрама, горожан пересаживают на безрельсовый транспорт.

Работы предстоят в районе остановки «Стадион “Монолит” и в тоннеле у завода “Красный Октябрь” перед проспектом Металлургов по направлению на север города. В 2023 году реконструкцию здесь отложили, чтобы не увеличивать срок ремонта.

Волгоградцы смогут пользоваться электробусом, курсирующим в будни между остановками «Ул. Тополевая» и «Площадь Титова», и троллейбусами. В мэрии предупреждают: этот вид транспорта не будет останавливаться у стадиона «Волгоград Арена» при движении в направлении Краснооктябрьского района уже с субботы, 22 июня. Ранее сообщалось, что на путепроводе № 6 начала действовать новая схема движения.