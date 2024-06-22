В Волгограде закрывают скоростной трамвай

Волгоградцы смогут пользоваться электробусом, курсирующим в будни между остановками «Ул. Тополевая» и «Площадь Титова», и троллейбусами. В мэрии предупреждают: этот вид транспорта не будет останавливаться у стадиона «Волгоград Арена» при движении в направлении Краснооктябрьского района уже с субботы, 22 июня. Ранее сообщалось, что на путепроводе № 6 начала действовать новая схема движения.