В Волгограде закрывают скоростной трамвай

Работы предстоят в районе остановки «Стадион “Монолит” и в тоннеле у завода “Красный Октябрь” перед проспектом Металлургов по направлению на север города. В 2023 году реконструкцию здесь отложили, чтобы не увеличивать срок ремонта.
Волгоградцы смогут пользоваться электробусом, курсирующим в будни между остановками «Ул. Тополевая» и «Площадь Титова», и троллейбусами. В мэрии предупреждают: этот вид транспорта не будет останавливаться у стадиона «Волгоград Арена» при движении в направлении Краснооктябрьского района уже с субботы, 22 июня. Ранее сообщалось, что на путепроводе № 6 начала действовать новая схема движения.