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В Уфе планируют построить улицу-дублер проспекта Дружбы Народов

В Уфе планируют построить улицу-дублер проспекта Дружбы Народов.

Источник: Башинформ

Стартовал прием заявок на выполнение строительно-монтажных работ с разработкой рабочей документации по строительству дублера проспекта Дружбы Народов у Центра фехтования в Ленинском районе Уфы (1 этап). Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 9 июля текущего года. Начальная цена контракта — 139,45 млн рублей, работы профинансируют из муниципального бюджета. Согласно конкурсной документации, протяженность участка составит 429,64 м, ширина проезжей части составит 7 м, предусмотрены 2 полосы движения. Кроме того, проектом предусмотрены: велодорожка шириной 2 м, тротуар шириной 2,25 м, 2 автобусные остановки, 59 парковочных мест. Работы планируется завершить до начала мая 2025 года.

строительство