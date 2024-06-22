В Уфе планируют построить улицу-дублер проспекта Дружбы Народов.

Заявки принимаются до 9 июля текущего года. Начальная цена контракта — 139,45 млн рублей, работы профинансируют из муниципального бюджета. Согласно конкурсной документации, протяженность участка составит 429,64 м, ширина проезжей части составит 7 м, предусмотрены 2 полосы движения. Кроме того, проектом предусмотрены: велодорожка шириной 2 м, тротуар шириной 2,25 м, 2 автобусные остановки, 59 парковочных мест. Работы планируется завершить до начала мая 2025 года.