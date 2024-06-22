Минюст выявил более 50 тысяч нарушений законодательства при оказании госуслуг

Заместитель министра юстиции Худоёр Мелиев провел встречу с руководителями и сотрудниками компетентных ведомств, предоставляющих государственные услуги.
В ходе мероприятия было отмечено, что за прошедшие месяцы 2024 года населению и субъектам предпринимательства было оказано более 1 миллиона государственных услуг, отклонено более 137 тысячи заявлений. Также было зафиксировано более 50 тысяч нарушений законодательства.
На встрече было подчеркнуто, что наибольшая доля нарушений законодательства приходится на коммунальный сектор, серьезные системные недостатки имеются в области энергетики.
За нарушения в Ташкенте к административной ответственности привлечены 222 руководителя уполномоченных учреждений, 19 ответственных работников привлечены к дисциплинарной ответственности.