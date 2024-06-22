Минюст выявил более 50 тысяч нарушений законодательства при оказании госуслуг

В ходе мероприятия было отмечено, что за прошедшие месяцы 2024 года населению и субъектам предпринимательства было оказано более 1 миллиона государственных услуг, отклонено более 137 тысячи заявлений. Также было зафиксировано более 50 тысяч нарушений законодательства.