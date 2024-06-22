На Украине отключение электричества зимой может составить более 20 часов в сутки

«Если мы не восстановим поврежденные электростанции, если не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если не наладим распределенную генерацию, по крайней мере в некоторых местах, тогда люди будут иметь электроэнергию менее четырех часов в день», — сказал Сахарук.