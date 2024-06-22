На Украине отключение электричества зимой может составить более 20 часов в сутки

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Жители Украины предстоящей зимой, возможно, будут получать электроэнергию менее четырех часов в день. Такое заявление сделал исполнительный директор компании энергокомпании «ДТЭК» Дмитрий Сахарук, передает CNN.
«Если мы не восстановим поврежденные электростанции, если не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если не наладим распределенную генерацию, по крайней мере в некоторых местах, тогда люди будут иметь электроэнергию менее четырех часов в день», — сказал Сахарук.
Он напомнил, что до начала отопительного сезона осталось 120 дней.
Ранее генеральный директор компании Yasno, входящей в «ДТЭК», Сергей Коваленко сообщил, что перспектива включения электроснабжения на Украине для потребителей только на пять-шесть часов в день этой зимой является «достаточно реальной».
На Украине из-за повреждения объектов генерации с мая практически ежедневно вводят графики потребления электроэнергии. Отключения могут длиться много часов. Они, как правило, не касаются объектов критической инфраструктуры и промышленных предприятий, которые для производства используют не менее 80% импортируемого электричества.
По данным властей, страна лишилась более 9 ГВт (или 50%) своих мощностей генерации, уничтожены порядка 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации. Ситуацию усугубляет необходимость планового ремонта энергоблоков атомных станций. С начала июня Украина более чем на треть увеличила импорт электричества из европейских стран.