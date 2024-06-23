В Екатеринбурге отремонтируют дорогу на улице Зенитчиков

В Екатеринбурге планируют отремонтировать дорогу на улице Зенитчиков, на участке протяженностью 0,47 километров от улицы Братской до Палисадной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Дорожники обновят проезжую часть и тротуары. Заменят сломанный бордюрный камень, а на лестничных сходах установят пандусы.
Также сообщается, что дорожное покрытие реконструируют на проспекте Космонавтов, на участке от улицы Старых Большевиков до Шефской. Протяженность ремонтируемого участка — 1,5 километров.
Как сообщалось ранее, в центре Екатеринбурга отремонтируют дорогу по проспекту Ленина на участке от улицы Вайнера до улицы Московской.
Как следует из конкурсной документации, работы должны быть выполнены в срок до 12 августа 2024 года. Всего строителям необходимо будет заменить дорожное покрытие на протяжении 740 метров.