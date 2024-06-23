В государственных органах работают 83 тысячи казахстанцев

Средний возраст госслужащих — 39−40 лет, стаж работы — 10−12 лет.
Доля женщин на госслужбе стабильна и составляет 55,5%, из которых 39,2% занимают руководящие должности.
Однако доля молодежи снизилась с 24,6% в 2018 году до 17,8% в 2022 году.
Для повышения прозрачности отбора на госслужбу в пилотном режиме запущена интернет-портал eqyzmet.gov.kz.
Особенностью нового проекта является доступ к участию в конкурсе в онлайн-формате на всех этапах отбора. Если с 1 марта 2023 года в систему были включены 6 госорганов, то уже с 1 июля текущего года их количество составит 22.
По данным АДГС РК за 9 месяцев прошлого года 11 296 кандидатов назначены по конкурсу.
Правительством продолжается реализация административной реформы:
- децентрализованы 496 функций,
- в рамках дебюрократизации работы госаппарата из законов исключены 364 функции.
Одним из главных достижений системы госуправления в Казахстане является высокий уровень цифровизации госуслуг.
Реестр включает 1 353 услуги, из которых 92% доступны в электронном виде.
В 2023 году было оказано более 274 млн госуслуг, и 93% из них — в электронном виде.
По данным общественного мониторинга, проведенного среди 62 тыс. человек, 81,3% респондентов удовлетворены качеством оказания госуслуг. Это максимальный показатель за последние 9 лет.
Особое внимание заслуживает система «Smart Data Ukimet» (SDU), которая интегрирует 87 баз данных и предоставляет множество инструментов для работы с данными.
В 2023 году система SDU вошла в ТОП-3 на престижной премии «Future of Government Awards» 2023 в категории «Open Source Adaption».
Среди 300 проектов из 50 стран мира, проект SDU был отмечен Программой Развития ООН (ПРООН), Public Digital и AWS Institute, и рекомендован для использования в других странах.
«Future of Government Awards» отмечает практиков, команды и лидеров, меняющих жизни людей с помощью цифровых решений и технологий.
Другой проект — «Цифровая карта семьи» был признан лучшим в категории «Инклюзивная цифровая трансформация» из 1300 заявленных заявок.
Институт общественной политики составил семейный портрет госслужащего на основе респондентов, участвующих в опросах.
Согласно данным, 68% госслужащих состоят в браке. Из них:
- 42% — это молодые люди в возрасте до 35 лет.
- 30,5% — люди среднего возраста (36−45 лет).
- 27,3% — люди старшего возраста (46−63 года).
Более 64% семей государственных служащих имеют детей, из них 14% являются многодетными родителями.