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Бывшего совладельца «Телты» не выпустили из СИЗО

Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей в отношении Игоря Морозова.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда. Экс-совладелец ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Речь идет о средствах, выделенных из федерального бюджета для выполнения гособоронзаказа.

Вместе с ним обвиняемыми по делу проходят бывший руководитель завода Алексей Высоков и Елена Гришина. Изначально им инкриминировалось мошенничество, но затем им вменили дачу взятки. В мае этого года они написали явки с повинной о передаче взятки в размере 36 млн руб. начальнику Главного управления связи Минобороны РФ Вадиму Шамарину. Последний вину отрицает.