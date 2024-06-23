Бывшего совладельца «Телты» не выпустили из СИЗО

Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда. Экс-совладелец ОАО «Пермский телефонный завод “Телта” обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. Речь идет о средствах, выделенных из федерального бюджета для выполнения гособоронзаказа.
Вместе с ним обвиняемыми по делу проходят бывший руководитель завода Алексей Высоков и Елена Гришина. Изначально им инкриминировалось мошенничество, но затем им вменили дачу взятки. В мае этого года они написали явки с повинной о передаче взятки в размере 36 млн руб. начальнику Главного управления связи Минобороны РФ Вадиму Шамарину. Последний вину отрицает.