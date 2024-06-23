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В Краснодаре сеть магазинов техники признали банкротом

В Краснодаре Арбитражный суд назначил конкурсного управляющего в обанкротившуюся сеть магазинов техники.

В Краснодаре сеть магазинов техники «Техносклад» признали банкротом. Арбитражный суд Краснодарского края признал бизнес несостоятельным и назначил конкурсного управляющего для реализации имущества сети.

Магазины бытовой техники действовали в Краснодаре на Ростовском шоссе и улице Стасова, кроме того сетевой работал в Славянске-на-Кубани, Георгиевске и Прохладном, сообщает «Ъ»-Кубань".

По данным издания, основным владельцем сети является Антон Лаптев. Прибыль магазинов от продажи бытовой техники в 2019 году составляла 2,1 млрд рублей.

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