В Краснодаре сеть магазинов техники признали банкротом

В Краснодаре сеть магазинов техники «Техносклад» признали банкротом. Арбитражный суд Краснодарского края признал бизнес несостоятельным и назначил конкурсного управляющего для реализации имущества сети.
Магазины бытовой техники действовали в Краснодаре на Ростовском шоссе и улице Стасова, кроме того сетевой работал в Славянске-на-Кубани, Георгиевске и Прохладном, сообщает «Ъ»-Кубань".
По данным издания, основным владельцем сети является Антон Лаптев. Прибыль магазинов от продажи бытовой техники в 2019 году составляла 2,1 млрд рублей.