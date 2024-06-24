Машзаводу не удалось оспорить решение суда о продаже рабочего общежития

На торги по банкротству «Мотовилихинских заводов» выставлялись жилые и нежилые помещения в общежитии суммарной площадью 1,58 тыс. кв. м (одна комната — от 12,5 до 18,9 кв. м). Площадь земельного участка под общежитием, также вошедшего в сделку, составляет 1,7 тыс. кв. м. Как ранее писали пермские СМИ, в 2021 году заводское общежитие «Мотовилихинских заводов», построенное в 1983 году, оценивалось в 66,2 млн руб. без НДС. Весной 2023 года общежитие выставлялось на торги за 79,1 млн руб.