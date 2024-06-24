Машзаводу не удалось оспорить решение суда о продаже рабочего общежития

ООО добивалось отмены результатов торгов, по которым помещения в общежитии предприятия-банкрота были куплены предпринимательницей из Ульяновска Анной Шубиной. Как и первая инстанция, апелляция не поддержала требования МГМ, оставив жалобу компании без удовлетворения, а решение краевого арбитражного суда — без изменений.
Напомним, в прошлом году конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» провел аукцион по продаже помещений в здании общежития по ул. Николая Быстрых, 5. Победителем торгов стала предпринимательница из Ульяновска Анна Шубина, предложив за лот 51,3 млн руб. Против результатов торгов выступило ООО «МГМ» — после иска компании суд наложил на исполнение договора купли-продажи обеспечительные меры. МГМ также заявлялась в качестве покупателя, но предложила сумму меньше, чем госпожа Шубина — 50 млн руб.
На торги по банкротству «Мотовилихинских заводов» выставлялись жилые и нежилые помещения в общежитии суммарной площадью 1,58 тыс. кв. м (одна комната — от 12,5 до 18,9 кв. м). Площадь земельного участка под общежитием, также вошедшего в сделку, составляет 1,7 тыс. кв. м. Как ранее писали пермские СМИ, в 2021 году заводское общежитие «Мотовилихинских заводов», построенное в 1983 году, оценивалось в 66,2 млн руб. без НДС. Весной 2023 года общежитие выставлялось на торги за 79,1 млн руб.
Предприниматель Анна Шубина, зарегистрированная в Ульяновске, ведет деятельность в сфере покупки и продажи собственной недвижимости. В Нижнем Новгороде она владеет ООО «Северный дворик», занимающимся эксплуатацией жилфонда за вознаграждение или на договорной основе. Госпожа Шубина также участвует в дачном некоммерческом партнерстве «Земляничная поляна».