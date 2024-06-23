Молдова покупает больше, чем продаёт: Дефицит торгового баланса продолжает расти — больше всего снижается экспорт в страны ЕС, а разговоров сколько было

В апреле 2024 года было экспортировано товаров на сумму 292,7 млн. долларов США, что на 8,7% меньше, чем в марте 2024 года и на 7,8% меньше, по отношению к апрелю 2023 года. В январе-апреле 2024 года экспорт товаров составил 1214,5 млн. долларов США, что на 12,6% меньше, по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.
В апреле 2024 года было импортировано товаров на сумму 776,7 млн. долларов США, что на 0,3% меньше, чем в марте 2024 года и на 12,5% больше, по сравнению с апрелем 2023 года. В январе-апреле 2024 года импорт товаров составил 2930,8 млн. долларов США, что на 2,2% меньше, чем за этот же период 2023 года.
Дефицит торгового баланса в апреле 2024 года составил 484 млн. долларов США, что на 25,4 млн. долларов США (+5,5%) больше, чем в марте 2024 года и на 110,8 млн. долларов США (+29,7%) — по сравнению с апрелем 2023 года. Значительный разрыв между экспортом и импортом товаров, в январе-апреле 2024 года, привел к накоплению отрицательного сальдо торгового баланса в размере 1716,3 млн. долларов США, что на 108,2 млн. долларов США (+6,7%) больше, чем за этот же период 2023 года, констатирует moldavskii_piston.
На снижение молдавского экспорта в страны ЕС обратил внимание экономист Владимир Головатюк.
Также эксперт отметил, спад имеет место по странам, которые в последние годы являлись серьезными торговыми партнерами Республики Молдова.
«Экспорт в Румынию сократился на 15.5%, в Италию на 9%, во Францию на 24%, в страны Балтии на 22−26%, в Великобританию на 30%