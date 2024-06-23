Молдова покупает больше, чем продаёт: Дефицит торгового баланса продолжает расти — больше всего снижается экспорт в страны ЕС, а разговоров сколько было

«Экспорт в Румынию сократился на 15.5%, в Италию на 9%, во Францию на 24%, в страны Балтии на 22−26%, в Великобританию на 30% и т. д. На возражение, что здесь сказываются, мол, общемировые проблемы, связанные с конфликтом в Украине, отвечу: почему тогда экспорт растет в другие страны? В такие, например, как Турция (на 31%), Греция (на 29%), Словакия (на 27%), Грузия (на 33%) и т. д. », — сказал бывший депутат.