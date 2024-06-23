Беглов: в планах города выйти с 2025 года на плановое строительство школ и детских садов

Как отметил губернатор, для детей в образовательной организации оборудованы два бассейна, спортивные и тренажерные залы, созданы все возможности для занятия наукой и творчеством. Сейчас здесь функционирует летний лагерь. С 1 сентября школа заработает в полном режиме, а через год откроется еще один корпус на 1650 мест.