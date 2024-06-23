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Беглов: в планах города выйти с 2025 года на плановое строительство школ и детских садов

Глава Петербурга Александр Беглов посетил новую школу № 566 в Усть-Славянке. Образовательное учреждение открылось в апреле 2024 года.

Как отметил губернатор, для детей в образовательной организации оборудованы два бассейна, спортивные и тренажерные залы, созданы все возможности для занятия наукой и творчеством. Сейчас здесь функционирует летний лагерь. С 1 сентября школа заработает в полном режиме, а через год откроется еще один корпус на 1650 мест.

По итогам осмотра Александр Беглов поручил установить на пешеходных переходах перед учебным заведением два светофора, а также перенести остановочные комплексы. Он отметил, что в этом году город ликвидирует дефицит и с 2025 года выйдет на плановое строительство школ и детских садов.

образование