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В Волгограде капитально ремонтируют улицу Мира

Асфальт заменят от площади Павших Борцов до Краснознаменской.

Масштабный дорожный ремонт продолжается все выходные в центре Волгограда на площади Павших Борцов. На улице Мира заменят старый асфальт. Это второй этап работ. Дорогу от планетария до площади сделали в мае до начала военного парада. Сейчас рабочим предстоит обновить дорожное покрытие вплоть до улицы Краснознаменской.

Как объяснили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, подрядчик выполняет ремонт по контракту в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Пешеходам и водителям придется потерпеть временные неудобства, объезжая дорожную технику. Полностью улицу на время ремонта решили не перекрывать.