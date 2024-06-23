В Волгограде капитально ремонтируют улицу Мира

Масштабный дорожный ремонт продолжается все выходные в центре Волгограда на площади Павших Борцов. На улице Мира заменят старый асфальт. Это второй этап работ. Дорогу от планетария до площади сделали в мае до начала военного парада. Сейчас рабочим предстоит обновить дорожное покрытие вплоть до улицы Краснознаменской.
Как объяснили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, подрядчик выполняет ремонт по контракту в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Пешеходам и водителям придется потерпеть временные неудобства, объезжая дорожную технику. Полностью улицу на время ремонта решили не перекрывать.