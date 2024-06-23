В Волгограде капитально ремонтируют улицу Мира

Масштабный дорожный ремонт продолжается все выходные в центре Волгограда на площади Павших Борцов. На улице Мира заменят старый асфальт. Это второй этап работ. Дорогу от планетария до площади сделали в мае до начала военного парада. Сейчас рабочим предстоит обновить дорожное покрытие вплоть до улицы Краснознаменской.