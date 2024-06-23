В 2024 году из Ростова в Волгоград планируют запустить суда на воздушной подушке

В Ростовской области в 2024 году планируют приобрести пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор 120Р», которое будет курсировать в соседнюю Волгоградскую область. Об этом сообщается в отчете по исполнению поручений по итогам проведения экспертной губернаторской площадки «Транспорт: проблемы и пути их решения».
В документе отмечается, что новое судно будет хоть по маршруту из Таганрога в Ростов, затем — в станицу Романовскую и далее — в Волгоград. Больше никаких подробностей в отчете не сообщается.
Судя по маршруту следования «Метеора», он будет пролегать по Таганрогскому заливу, реке Дон и Волго-Донскому каналу.
Отметим, что судно «Метеор 120Р» может перевозить до 120 пассажиров со средней скоростью 65 км/час.