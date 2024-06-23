Снижение цен на путевки в Турцию отмечают в Ассоциации туроператоров России

По его словам, часть турецких отелей в конце прошлого года значительно повысила цены на июль-август.
«В результате июнь они распродали отлично, а июльский спрос провалился. Сейчас многие турецкие отельеры пытаются спасти продажи, и июльские цены оказались ниже, чем июньские, что само по себе нонсенс», — сказал Тарас Кобищанов.
При этом вице-президент АТОР отметил, что в среднем высокие цены на турецкие путевки для россиян связаны с курсом рубля.
«В прошлом году рубль колебался в районе 70−80 за доллар, а сейчас он ходит в коридоре 85−95, то есть, ослаб примерно на 20%», — пояснил Тарас Кобищанов.
Ранее сообщалось, что с 11 июня для россиян выросла стоимость шенгена.
Также сообщалось, что 29 мая российским туристам запретили въезд в Норвегию. Речь идёт, в первую очередь, о единственном автомобильном пункте пропуска на норвежско-российской границе Стурскуг (Борисоглебск).