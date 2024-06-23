В АТОР заявили об отсутствии просьб о досрочном прекращении отдыха в Крыму

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин объяснил, что пляж в Учкуевке считается одним из лучших мест для купания у местных жителей. Однако основной туристический поток в Севастополь приходится на другие районы. На Северной стороне в настоящее время может находиться, по предварительным оценкам, около 250 организованных туристов.