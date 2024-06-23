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В АТОР заявили об отсутствии просьб о досрочном прекращении отдыха в Крыму

Отмены туров на полуостров носят единичный характер, отметили в Ассоциации.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Туроператоры не получают просьб досрочно прекратить отдых в Крыму от туристов в связи с трагедией в Севастополе. Отмены туров на полуостров носят единичный характер, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«На данный момент зафиксированы единичные обращения с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией. Запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма туроператоры — члены АТОР по состоянию на вечер 23 июня не получали», — говорится в сообщении.

Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин объяснил, что пляж в Учкуевке считается одним из лучших мест для купания у местных жителей. Однако основной туристический поток в Севастополь приходится на другие районы. На Северной стороне в настоящее время может находиться, по предварительным оценкам, около 250 организованных туристов.

«Мы приняли решение полностью возвращать туристам деньги в случае отказа от туров в Крым», — рассказал Ромашкин.

туризм и отдых