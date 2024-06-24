Многомиллионные долги фигурантов дела омской «СТИНКО» продают с торгов

Так, крупнейший из отправленных на торги лотов включает в себя право требования на порядка 367 миллионов рублей солидарно со Станислава Примакова, Рафаеля Петросяна и Павла Яско. Реализовать его готовы за 331 миллион рублей.
Уточняется, что указанная сумма установлена приговором Первомайского районного суда от 26 марта 2020 года. Напомним, что именно в тот день двое из упомянутых лиц услышали обвинительный приговор за «Присвоение или растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному» и «Легализацию (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем». Петросяну определили 4 года и 8 месяцев тюремного заключения, Примакову — 5 лет. Павлу Яско вынесли приговор по аналогичным обвинениям позднее: в ноябре 2021 года он получил 5 лет и 6 месяцев колонии.
«16.12.2021г. окончено исполнительное производство в отношении Петросяна Р. Г. в связи с тем, что все принятые меры по отысканию имущества оказались безрезультатными.
«По мнению регионального СКР, фактический собственник “Страховой инвестиционной компании” в период с октября 2014 года по сентябрь 2015 года создал организованную преступную группу, в которую вошел в том числе генеральный директор общества. Путем совершения ряда сделок, замаскированных под приобретение активов страховой компании, обвиняемые похитили более 400 млн рублей. После задержания в сентябре 2015 года руководителя преступной деятельности организованную группу возглавил его брат (Владислав), который с помощью иных лиц похитил из страховой компании все оставшиеся денежные средства в сумме около 600 млн рублей, из которых 350 млн рублей легализовал», — обозначала в период расследования сторона обвинения.
Наконец, третий лот является наименее значительным в плане суммы: чуть более 17,6 миллиона рублей, которые новый владелец получит право требовать единолично с Павла Яско.
Отметим, в каждом из случаев указано на начало погашения задолженности, однако суммы исчисляются десятками и сотнями тысяч рублей.