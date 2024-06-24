Многомиллионные долги фигурантов дела омской «СТИНКО» продают с торгов

Уточняется, что указанная сумма установлена приговором Первомайского районного суда от 26 марта 2020 года. Напомним, что именно в тот день двое из упомянутых лиц услышали обвинительный приговор за «Присвоение или растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному» и «Легализацию (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем». Петросяну определили 4 года и 8 месяцев тюремного заключения, Примакову — 5 лет. Павлу Яско вынесли приговор по аналогичным обвинениям позднее: в ноябре 2021 года он получил 5 лет и 6 месяцев колонии.