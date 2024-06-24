Тарифы на коммунальные услуги для волгоградцев изменятся с 1 июля

С 1 июля в России во всех регионах изменятся тарифы на ЖКУ.
В Волгоградской области цены на коммуналку вырастут в пределах 9,8%. В денежном эквиваленте — примерно 500−550 рублей для семьи из трех человек, живущей в квартире площадью 50 кв. м.
Отметим, что основные тарифы для жителей Волгоградской области меняются в минимально возможных пределах. Средний индекс по всем субъектам РФ варьируется: например, максимальный установлен в Забайкальском крае (15%), для Москвы — 11%, для Волгоградской области — 9,8%.
В региональном комитете тарифного регулирования области ранее сообщали о том, что среднее изменение платы не превысит уровень инфляции.
«Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение устанавливаются для потребителей каждой организации в каждом муниципальном образовании региона отдельно с учетом предельного индекса, — объяснили специалисты. — В любом случае изменения приняты в границах минимально возможных значений 9,8%».
В частности, с 1 июля 2024 года для потребителей ООО «Концессии водоснабжения» льготный тариф для населения на питьевую воду будет действовать в размере 31,54 ₽/куб. м, на водоотведение — 20,38 ₽/куб. м.
Для потребителей услуг ООО «Концессии теплоснабжения» льготный тариф для населения составит 2581,37 ₽/Гкал, на горячую воду — 178,47 ₽/куб. м.
Изменение платы за электроэнергию с 1 июля составит 9,1% (+49 коп./кВтч), за газоснабжение — от 9,8% до 11,2% в зависимости от направления использования газа.
А вот единый предельный тариф по обращению с ТКО для всех потребителей Волгоградской области останется неизменным до выбора нового регионального оператора.
Таким образом, для большинства жителей многоквартирных домов, которые пользуются 7 коммунальными услугами, общее повышение тарифов составит не более 9,8%.
При этом платить на 11,2% больше будут те, кто проживает в частных домах, пользуется одной услугой — газоснабжением и по каким-то причинам не пользуется электроэнергией, централизованным водоснабжением и вывозом мусора.
Сохранятся все льготы, например, для ветеранов войны, инвалидов, семей с детьми-инвалидами.