Нацбанк Беларуси резко повысил курс доллара и евро на 24 июня после выходных

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 21 июня 2024, пятницу, а также на 22 и 23 июня 2024, субботу и воскресенье, выглядели так: 1 доллар США равен 3,1764 рубля, 1 евро — 3,4043 BYN, 100 российских рублей — 3,7577 белорусского рубля. То есть курс доллара и курс евро значительно повысились, а курс российского рубля серьезно снижен.