Почти 500 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан

По данным Агентства по статистике РУ, в январе-мае 2024 года в республику с туристической целью въехало 2 837,4 тыс. иностранных граждан. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их число увеличилось на 248,2 тыс. человек или на 9,6%.
Тройку лидеров туристического потока составили соседние с Узбекистаном страны. На первом месте Таджикистан, откуда приехали 871,5 тыс. туристов. Кыргызстан занимает второе место — 857 тыс. туристов. Замыкает тройку лидеров Казахстан — 498,2 тыс. человек.
Поток гостей из РФ составил 289,6 тыс. человек.
На дальнее зарубежье пришлось 320,7 тыс. туристов, в том числе из Турции прибыли 42,1 тыс. гостей, Индии — 23,2 тыс., Китая — 22,8 тыс., Италии — 15,3 тыс., Южной Кореи — 15,1 тыс. туристов.