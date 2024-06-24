Почти 500 тысяч казахстанских туристов посетили Узбекистан

По данным Агентства по статистике РУ, в январе-мае 2024 года в республику с туристической целью въехало 2 837,4 тыс. иностранных граждан. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их число увеличилось на 248,2 тыс. человек или на 9,6%.