Работающий в Приморье китайский банк перестанет обрабатывать платежи в юанях

Российская «дочка» одного из крупнейших банков Китая Bank of China АКБ «Бэнк оф Чайна» (АО), у которой есть филиалы в Приморском и Хабаровском краях, перестанет обрабатывать платежи в юанях от российских банков из SDN List США из-за риска вторичных санкций. В последнее время бизнес всё чаще использует более мелкие банки из северо-восточных провинций Китая, но это сильно усложняет проведение расчётов, сообщает ИА PrimaMedia.
В 1993 году Bank of China Limited стал одним из первых иностранных банков, открывших дочерний банк в России.
«Бэнк оф Чайна», является опорной расчётной кредитной организацией для китайского бизнеса, государственных структур и крупных российских компаний, многие из которых обслуживаются в банке более 20 лет, отмечает рейтинговое агентство «Эксперт РА» (18+). Также банк специализируется на корреспондентском обслуживании российских коммерческих банков, операциях с иностранной валютой и банкнотных сделках, имеет небольшой корпоративный кредитный портфель.
Приморский филиал АКБ «Бэнк оф Чайна» открыт 18 января 2013 года во Владивостоке. Филиал предоставляет банковские услуги юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам на территории Приморского края, говорится на сайте кредитной организации. Банковские услуги включают: взнос и снятие денежных средств, наличная и безналичная покупка/продажа иностранной валюты (юани, доллары, евро), переводы в юанях, долларах, евро, международные расчёты, торговое финансирование, кредитование под залог юридических лиц и др.
«Для российского рынка это не очень приятная новость. Возникнут дополнительные издержки как по времени, так и по стоимости обработки платежей. Но самая главная проблема — платежи выходят за пределы банковского сектора, в результате чего у государства становится все меньше контроля за ними, возникают риски мошенничества»", — пояснил изданию один из собеседников.
В последнее время трафик платежей уже начал все активнее смещаться в сторону посредников — небанковских платежных агентов, из-за чего «цепочка трансакции становится все менее прозрачной. В результате использование их услуг сопровождается высокими рисками. Среди последних, поясняет источник “Ъ”, кроме комиссий в размере 3−5% — валютные риски: “Если деньги зависли, их вернут в рублях, но по какому курсу это будет сделано, непонятно”.
Есть другой альтернативный канал платежей, о котором, в частности, сообщало агентство Reuters: поскольку крупные банки Китая ограничивают расчеты по российским трансакциям из-за опасений санкций США, бизнес стал использовать банки второго эшелона на северо-востоке КНР, вблизи российской границы, которые все еще могут принимать подобные платежи. Но этот механизм также чреват усложнением расчетных цепочек.
О том, что совместное решение РФ и КНР перевести двусторонние расчеты в национальные валюты было своевременным и придало импульс расширению торговых потоков, президент РФ Владимир Путин заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 16 мая. «Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики. Уверен, что все запланированные мероприятия будут выполнены», — сказал президент РФ.