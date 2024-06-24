Работающий в Приморье китайский банк перестанет обрабатывать платежи в юанях

О том, что совместное решение РФ и КНР перевести двусторонние расчеты в национальные валюты было своевременным и придало импульс расширению торговых потоков, президент РФ Владимир Путин заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 16 мая. «Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики. Уверен, что все запланированные мероприятия будут выполнены», — сказал президент РФ.