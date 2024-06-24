Неустойку с концессионера за поликлинику требует минздрав Новосибирской области

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Новосибирской области, ведомство подало иск в арбитражный суд на ООО «Седьмая концессионная компания» о взыскании неустойки в размере 13,4 миллиона рублей за просрочку сдачи поликлиники № 7 на улице Пролетарской в Новосибирске.
Известно, что поликлиника строилась в рамках концессии, партнер областного правительства нарушил сроки, что привело к праву требовать неустойку.
Представители группы компаний «ВИС», куда входит ООО «Седьмая концессионная компания», заявили о намерении действовать в соответствии с законодательством и предоставить суду пояснения по возникшим обстоятельствам.
Напомним, что в Новосибирске Константин Хальзов сообщил о медицинских специалистах региона.