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Неустойку с концессионера за поликлинику требует минздрав Новосибирской области

Минздрав Новосибирской области требует неустойку с концессионера за поликлинику.

Источник: ГК "ВИС"

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Новосибирской области, ведомство подало иск в арбитражный суд на ООО «Седьмая концессионная компания» о взыскании неустойки в размере 13,4 миллиона рублей за просрочку сдачи поликлиники № 7 на улице Пролетарской в Новосибирске.

Известно, что поликлиника строилась в рамках концессии, партнер областного правительства нарушил сроки, что привело к праву требовать неустойку.

Представители группы компаний «ВИС», куда входит ООО «Седьмая концессионная компания», заявили о намерении действовать в соответствии с законодательством и предоставить суду пояснения по возникшим обстоятельствам.

Напомним, что в Новосибирске Константин Хальзов сообщил о медицинских специалистах региона.

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