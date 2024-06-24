Виталий Хоценко рассказал о создании в Лузино тепличного комплекса по выращиванию огурцов и томатов

Напомним, соглашение о строительстве тепличного комплекса в Омской области было заключено с группой компании «Рост» во время Петербургского международного экономического форума. Ещё один тепличный комплекс планируют разместить в Таврическом районе. Там планируют выращивать зелень и салат на многоярусных стеллажах в закрытом помещении.