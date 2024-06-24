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Виталий Хоценко рассказал о создании в Лузино тепличного комплекса по выращиванию огурцов и томатов

Его площадь составит 20 тысяч гектар.

Источник: Om1.ru

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале сообщил о предоставлении участка под строительство тепличного комплекса. Он займёт площадь в 20 тысяч гектар и будет расположен в селе Лузино Омского района.

Выращивать в тепличном комплексе будут огурцы и томаты. Объём производства составит от 15 тысяч тонн в год.

«Реализация проекта позволит создать более 300 новых рабочих мест с достойной заработной платой, а инвестиции оцениваются в 10 млрд рублей. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года», — сообщил губернатор.

Напомним, соглашение о строительстве тепличного комплекса в Омской области было заключено с группой компании «Рост» во время Петербургского международного экономического форума. Ещё один тепличный комплекс планируют разместить в Таврическом районе. Там планируют выращивать зелень и салат на многоярусных стеллажах в закрытом помещении.