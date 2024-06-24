Для кого в Казахстане планируют сократить КПН в два раза

«Мы предлагаем дифференцированный подход по корпоративному подоходному налогу. Предлагаем повысить КПН в высокомаржинальных финансовых операциях в игорном бизнесе, но в то же время сохраняем действующую ставку КПН для реального сектора. Но при инвестициях в высокие переделы в обрабатывающей промышленности мы предлагаем сократить КПН в 2 раза до 10%. То есть это тоже должно стимулировать бизнес активно вкладываться в обрабатывающую промышленность», — сообщил зампремьера в интервью.