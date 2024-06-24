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Для кого в Казахстане планируют сократить КПН в два раза

Основные инвестиционные преференции в новом Налоговом кодексе предлагают сохранить.

Для кого в Казахстане планируют сократить КПН в два раза — до 10%, рассказал заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, сообщает Primeminister.kz.

«Мы предлагаем дифференцированный подход по корпоративному подоходному налогу. Предлагаем повысить КПН в высокомаржинальных финансовых операциях в игорном бизнесе, но в то же время сохраняем действующую ставку КПН для реального сектора. Но при инвестициях в высокие переделы в обрабатывающей промышленности мы предлагаем сократить КПН в 2 раза до 10%. То есть это тоже должно стимулировать бизнес активно вкладываться в обрабатывающую промышленность», — сообщил зампремьера в интервью.

По его словам, в рамках поправок в Налоговый кодекс, также предполагается расширение налогооблагаемой базы, снижение теневой экономики.

«В первую очередь это касается малого и среднего бизнеса. Мы предлагаем упростить специальные налоговые режимы. Мы хотим сократить их до трех: для самозанятых, для малого бизнеса и для аграриев. Три основных режима мы предлагаем».

сказал он.

Глава Миннацэкономики отметил, что главные контуры НК, каким он должен быть, обозначил глава государства.

«Это, прежде всего, принцип сбалансированности. То есть Налоговый кодекс, с одной стороны, должен обеспечивать достаточные доходы бюджета для функционирования социальной сферы, для выполнения других государственных задач. С другой стороны, он должен стимулировать бизнес и инвестиции, обеспечивать экономический рост, увеличение производства. Вот эта сбалансированность — главная задача нового Налогового кодекса», — подчеркнул Нурлан Байбазаров.

Он перечислил три основных направления нового НК. Во-первых, это налоговое администрирование.

«Переход на сервисную модель, когда мы применяем не карательные меры, а, наоборот, стимулирующие и поддерживающие меры, консультативные меры, чтобы сопроводить бизнес от начала его создания. Все должно идти по сервисной модели. Это первая задача. Здесь речь идет о совершенствовании налогового администрирования, полной цифровизации. Это первое направление», — обозначил спикер.

Второе направление — это сокращение налоговых льгот. Главой государства была поставлена конкретная задача — сократить не менее 20% налоговых льгот, напомнил зампремьера. «Мы провели работу по общей оценке ситуации и сейчас предлагаем сократить налоговые льготы на сумму более 1,3 трлн тенге», — сообщил он.

Третье — это сокращение или оптимизация в целом налогов и сборов. Еще одно важное направление — блок стимулирования экономики, инвестиций, бизнеса.

«Мы предлагаем сохранить все основные инвестиционные преференции, которые есть в Налоговом кодексе. Также ряд новых мер предлагаем для стимулирования привлечения иностранных и внутренних инвестиций. Также будем активно стимулировать геологоразведку, потому что наши недра обладают достаточными запасами, их надо доразведать и понять потенциал дальнейшего развития горнодобывающей отрасли», — сказал Нурлан Байбазаров.

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