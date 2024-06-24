Для кого в Казахстане планируют сократить КПН в два раза — до 10%, рассказал заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, сообщает Primeminister.kz.
«Мы предлагаем дифференцированный подход по корпоративному подоходному налогу. Предлагаем повысить КПН в высокомаржинальных финансовых операциях в игорном бизнесе, но в то же время сохраняем действующую ставку КПН для реального сектора. Но при инвестициях в высокие переделы в обрабатывающей промышленности мы предлагаем сократить КПН в 2 раза до 10%. То есть это тоже должно стимулировать бизнес активно вкладываться в обрабатывающую промышленность», — сообщил зампремьера в интервью.
По его словам, в рамках поправок в Налоговый кодекс, также предполагается расширение налогооблагаемой базы, снижение теневой экономики.
«В первую очередь это касается малого и среднего бизнеса. Мы предлагаем упростить специальные налоговые режимы. Мы хотим сократить их до трех: для самозанятых, для малого бизнеса и для аграриев. Три основных режима мы предлагаем».
Глава Миннацэкономики отметил, что главные контуры НК, каким он должен быть, обозначил глава государства.
«Это, прежде всего, принцип сбалансированности. То есть Налоговый кодекс, с одной стороны, должен обеспечивать достаточные доходы бюджета для функционирования социальной сферы, для выполнения других государственных задач. С другой стороны, он должен стимулировать бизнес и инвестиции, обеспечивать экономический рост, увеличение производства. Вот эта сбалансированность — главная задача нового Налогового кодекса», — подчеркнул Нурлан Байбазаров.
Он перечислил три основных направления нового НК. Во-первых, это налоговое администрирование.
«Переход на сервисную модель, когда мы применяем не карательные меры, а, наоборот, стимулирующие и поддерживающие меры, консультативные меры, чтобы сопроводить бизнес от начала его создания. Все должно идти по сервисной модели. Это первая задача. Здесь речь идет о совершенствовании налогового администрирования, полной цифровизации. Это первое направление», — обозначил спикер.
Второе направление — это сокращение налоговых льгот. Главой государства была поставлена конкретная задача — сократить не менее 20% налоговых льгот, напомнил зампремьера. «Мы провели работу по общей оценке ситуации и сейчас предлагаем сократить налоговые льготы на сумму более 1,3 трлн тенге», — сообщил он.
Третье — это сокращение или оптимизация в целом налогов и сборов. Еще одно важное направление — блок стимулирования экономики, инвестиций, бизнеса.
«Мы предлагаем сохранить все основные инвестиционные преференции, которые есть в Налоговом кодексе. Также ряд новых мер предлагаем для стимулирования привлечения иностранных и внутренних инвестиций. Также будем активно стимулировать геологоразведку, потому что наши недра обладают достаточными запасами, их надо доразведать и понять потенциал дальнейшего развития горнодобывающей отрасли», — сказал Нурлан Байбазаров.