Дорогая коммуналка: как изменятся тарифы на ЖКХ в Калининграде с июля 2024 года

Он вырастет на 8,9% и станет дифференцированным. Последнее означает, что те, кто «сжигает» больше света, и платить будут больше. Тарифы для городского населения с газовыми плитами для тех, кто потребляет до 130 кВт/ч в месяц на лицевой счёт (квартиру) составят 5 ₽ 51 коп за кВт/ч. Для тех, кто потребляет от 131 до 5000 кВт/ч — 5 ₽ 52 коп. Для тех, кто потребляет свыше 5001 кВт/ч в месяц — 9 ₽ 66 коп.

Сейчас для горожан с газовыми плитами тариф составляет 5,07 ₽/кВт/ч.