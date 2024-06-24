Виталий Хоценко сообщил о ремонте ещё одной дороги в Омской области

Работы идут на семикилометровом участке дороги — с 12 по 19 километр.
«Обновляем участок в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги, который был инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным”, — написал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.
В настоящее время на данном участке дорожники проводят фрезеровку старого покрытия. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, подрядчику предстоит укрепить основание методом холодного ресайклинга. А также уложить два слоя нового покрытия, укрепить обочины, нанести разметку и установить дорожные знаки.