Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко сообщил о ремонте ещё одной дороги в Омской области

В Омской области начат ремонт ещё на одном участке трассы Таврическое — Луговое — «Тихвинка — Новоуральский — Пристанское».

Источник: РИА "Новости"

Работы идут на семикилометровом участке дороги — с 12 по 19 километр.

«Обновляем участок в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги, который был инициирован нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным”, — написал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём телеграм-канале.

В настоящее время на данном участке дорожники проводят фрезеровку старого покрытия. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, подрядчику предстоит укрепить основание методом холодного ресайклинга. А также уложить два слоя нового покрытия, укрепить обочины, нанести разметку и установить дорожные знаки.