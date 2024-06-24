Виталий Хоценко сообщил о ремонте ещё одной дороги в Омской области

В настоящее время на данном участке дорожники проводят фрезеровку старого покрытия. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, подрядчику предстоит укрепить основание методом холодного ресайклинга. А также уложить два слоя нового покрытия, укрепить обочины, нанести разметку и установить дорожные знаки.