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В Екатеринбурге запустят второе в России производство виниловых пластинок

В сентябре в одном из пригородов Екатеринбурга планируется запустить второе в России производство виниловых пластинок Muzilla production петербургского бизнесмена Станислава Дербышева-Семенова с тремя партнерами, сообщает «Ъ-СПб».

Источник: Коммерсантъ

Вложения в проект составят до 100 млн руб., на сегодня инвестировано 50 млн руб.

По словам бизнесмена, на 600 кв. м арендованной площади будет установлена новая линия Allegro II производства гонконгской MTECH Engineering, максимальная производительность составит 70 тыс. единиц в месяц — на этот показатель компания планирует выйти примерно через год после открытия. Также для производства планируют закупить дополнительное оборудование для выпуска матриц гальваническим методом. Печатать картонные конверты для пластинок Muzilla production планирует у партнера в Екатеринбурге.

На раннем этапе проектирования производства инициаторы проекта договорились о выпуске пластинок Александра Новикова, Дидюли и лимитированного издания для фестиваля Ural Music Night. Также ведутся переговоры с группой «Ария».

На сегодня в России виниловые пластинки выпускает только московский завод «Ультра продакшн». Всего, согласно открытым источникам, общая мощность существующего отечественного производства за 2022 год составляла 50 тыс. пластинок в месяц — это 10% от общего объема продаж винила в стране.