В Екатеринбурге запустят второе в России производство виниловых пластинок

По словам бизнесмена, на 600 кв. м арендованной площади будет установлена новая линия Allegro II производства гонконгской MTECH Engineering, максимальная производительность составит 70 тыс. единиц в месяц — на этот показатель компания планирует выйти примерно через год после открытия. Также для производства планируют закупить дополнительное оборудование для выпуска матриц гальваническим методом. Печатать картонные конверты для пластинок Muzilla production планирует у партнера в Екатеринбурге.