Мэрия Екатеринбурга закупит 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом

Мэр провел рабочую встречу с директором компании «Белкоммунмаш» Тарасом Мурогом — по словам господина Орлова, такой вид троллейбусов от минского производителя, поставленный к 300-летию Екатеринбурга, хорошо себя зарекомендовал. Поставщика планируют определить по итогам конкурса, первые поставки начнутся уже в этом году.