Мэрия Екатеринбурга закупит 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом

Мэр провел рабочую встречу с директором компании «Белкоммунмаш» Тарасом Мурогом — по словам господина Орлова, такой вид троллейбусов от минского производителя, поставленный к 300-летию Екатеринбурга, хорошо себя зарекомендовал. Поставщика планируют определить по итогам конкурса, первые поставки начнутся уже в этом году.
«Вдобавок при выделении дополнительных средств закупим полсотни троллейбусов большой вместимости, работающих от контактной сети. Они будут курсировать на тех маршрутах, где нет острой необходимости использовать функцию автономного хода. В результате мы сможем обновить порядка 70% троллейбусного парка!», — добавил глава Екатеринбурга.
Ранее директор департамента экономики администрации Алексей Прядеин заявил, что мэрия планирует закупить 30 автобусов большого класса и 12 единиц особо большого класса — «с гармошкой».