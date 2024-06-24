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Мэрия Екатеринбурга закупит 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом

Администрация Екатеринбурга на условиях софинансирования планирует приобрести 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом, сообщил глава города Алексей Орлов в своем telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Мэр провел рабочую встречу с директором компании «Белкоммунмаш» Тарасом Мурогом — по словам господина Орлова, такой вид троллейбусов от минского производителя, поставленный к 300-летию Екатеринбурга, хорошо себя зарекомендовал. Поставщика планируют определить по итогам конкурса, первые поставки начнутся уже в этом году.

«Вдобавок при выделении дополнительных средств закупим полсотни троллейбусов большой вместимости, работающих от контактной сети. Они будут курсировать на тех маршрутах, где нет острой необходимости использовать функцию автономного хода. В результате мы сможем обновить порядка 70% троллейбусного парка!», — добавил глава Екатеринбурга.

Ранее директор департамента экономики администрации Алексей Прядеин заявил, что мэрия планирует закупить 30 автобусов большого класса и 12 единиц особо большого класса — «с гармошкой».