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Аэропорт Ургенча временно закроют из-за ремонта взлетно-посадочной полосы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 20 июля по 7 августа международный аэропорт Ургенча временно приостановит работу. На аэродроме будут ремонтировать взлетно-посадочную полосу.

Источник: Uzbekistan Airports

По информации Uzbekistan Airports, в последний раз капитальная реконструкция взлетно-посадочной полосы в Ургенче проводилась в 1997 году, а частичный ремонт поврежденных участков полосы был осуществлен в 2018 году. После завершения капитального ремонта аэропорт сможет без ограничений принимать широкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 787 и Airbus A330.

В период реконструкции все запланированные рейсы будут перенаправлены в международный аэропорт Нукуса, пассажирам будет обеспечен бесплатный трансфер до него.