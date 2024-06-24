Аэропорт Ургенча временно закроют из-за ремонта взлетно-посадочной полосы

По информации Uzbekistan Airports, в последний раз капитальная реконструкция взлетно-посадочной полосы в Ургенче проводилась в 1997 году, а частичный ремонт поврежденных участков полосы был осуществлен в 2018 году. После завершения капитального ремонта аэропорт сможет без ограничений принимать широкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 787 и Airbus A330.