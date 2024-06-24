ЦБ РФ объяснил рост цен на продукты в Ростовской области

Центральный Банк РФ объяснил причины повышения цен в информационно-аналитическом комментарии об инфляции в Ростовской области в мае 2024 года.



«Годовая инфляция на Дону в мае 2024 года увеличилась до 7,64% после 6,96% месяцем ранее. Это произошло из-за снижения предложения некоторых продуктов питания, увеличения затрат производителей и поставщиков ряда товаров и услуг, а также повышенного спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги» — говорится в документе.



Сезонного снижения цен на огурцы в Ростовской области в этом году не произошло из-за увеличения расходов сельхозпредприятий. А другие овощи не снизились в цене из-за сокращения поставок, в связи со снижением урожая в 2023 году. Из комментария следует, что цены на молочные продукты питания увеличились из-за снижения производства в регионе.



«Некоторые предприятия переориентировались на выпуск сыра на фоне увеличения спроса на этот продукт. Кроме того, у молочных комбинатов выросли расходы на упаковку и оплату труда персонала» — сообщает ЦБ РФ.



По тем же причинам увеличились цены на кондитерские изделия и готовые блюда из кафе и ресторанов. Что касается непродовольственных товаров, цены на них увеличились по следующим причинам: рост затрат на производство, удорожание логистики и повышение зарплат работников производства.



Услуги некоторых компаний, например, шиномонтажных сервисов, санаториев и общественного транспорта также возросли в цене в связи с ростом расходов на заработную плату сотрудников.



В целом, инфляция, по словам ЦБ РФ, в Ростовской области осталась ниже показателя по России (8,30%) и Южному федеральному округу (7,88%).