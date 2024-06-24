В центре Самары за три года реконструируют особняк Субботина-Шихобалова

Здание было построено в 1870-х годах и изначально принадлежало семье Субботиных, которые владели крупным торговым домом. В конце XIX века новым владельцем особняка стал Шихобалов, а в 1917 году — купчиха Курлина. В советские годы здание было и дворцом инвалидов, и гостиницей, и корпусом заводи имени Масленникова. Что теперь будет располагаться в бывшем купеческом особняке, пока не известно.