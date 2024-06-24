В центре Самары за три года реконструируют особняк Субботина-Шихобалова

Особняк Субботина-Шихобалова, который находится в центре Самары на улице Алексей Толстого, 3, реконструируют в течение трех лет. Правительство Самарской области и Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры подписали соответствующий документ.
Ранее врио губернатора Самарской области предложил активистам встретится в здании, которое, по их мнению, особенно нуждается в реставрации. Им и стал особняк на улице Алексея Толстого, 3.
Здание было построено в 1870-х годах и изначально принадлежало семье Субботиных, которые владели крупным торговым домом. В конце XIX века новым владельцем особняка стал Шихобалов, а в 1917 году — купчиха Курлина. В советские годы здание было и дворцом инвалидов, и гостиницей, и корпусом заводи имени Масленникова. Что теперь будет располагаться в бывшем купеческом особняке, пока не известно.
Ранее в Самаре утвердили список ценных градоформирующих объектов.