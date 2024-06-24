В Хабаровске открывают супермаркеты под новым брендом

Напомним, ранее ИА AmurMedia сообщало, что «Магнит», один из ведущих ритейлеров в России, объявил о согласовании Федеральной антимонопольной службой сделки по приобретению розничной сети «Самбери». Ритейл договорился о приобретении 33,01% долей в уставном капитале «Самбери», а также о предоставлении опциона на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет.