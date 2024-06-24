В Хабаровске открывают супермаркеты под новым брендом

В Хабаровске покупатели обратили внимание на обновление фасадов магазинов одной из торговых сетей. Как сообщила ИА AmurMedia руководитель отдела Реклама и PR компании Невада Мария Видова, в ближайшее время все магазины SPAR откроются под новой вывеской.
«Ориентируясь на покупательский спрос, компания Невада предлагает новые концепции современных удобных магазинов. На Дальнем Востоке одним из таких стал бренд ЕВРОФРЕШ. Скоро сеть этих магазинов откроется по всему региону», — сообщила Мария Видова.
В супермаркетах обещают разнообразный ассортимент товаров категории фреш (овощи, мясо, рыба, молоко и молокопродукты), широкую и обновляемую продукцию собственного производства и товаров собственных торговых марок.
Напомним, ранее ИА AmurMedia сообщало, что «Магнит», один из ведущих ритейлеров в России, объявил о согласовании Федеральной антимонопольной службой сделки по приобретению розничной сети «Самбери». Ритейл договорился о приобретении 33,01% долей в уставном капитале «Самбери», а также о предоставлении опциона на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет.