Проект строительства района «Смартсити» в Новосибирске оценивают в 46 млрд рублей

Для финансирования строительства создаются заявки на участие в национальных и федеральных проектах. Приоритетным направлением реализации является создание социальной и транспортной инфраструктуры. Для этого будет использован механизм Комплексного развития территории. На первом этапе территория застройки составит 139 га. Сейчас Агентство развития жилищного строительства региона ведет разработку проекта планировки и межевания территории.