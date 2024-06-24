Проект строительства района «Смартсити» в Новосибирске оценивают в 46 млрд рублей

Объем инвестиций в строительство научного городка «Смартсити» в Новосибирске составляет 46 млрд рублей. Об этом сообщает руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.
Для финансирования строительства создаются заявки на участие в национальных и федеральных проектах. Приоритетным направлением реализации является создание социальной и транспортной инфраструктуры. Для этого будет использован механизм Комплексного развития территории. На первом этапе территория застройки составит 139 га. Сейчас Агентство развития жилищного строительства региона ведет разработку проекта планировки и межевания территории.
«В результате произведенного предварительного расчета, затраты на создание объектов инженерной инфраструктуры составляют около 10 млрд рублей», — добавил Сергей Нешумов.
Строительство «Смартсити» планируется за счет вложений инвесторов и бюджетных средств. Правительство Новосибирской области получило бюджетный кредит на сумму более 2,4 млрд рублей на создание инженерной инфраструктуры.
Научный район «Смартсити» разместится на территории академгородка и наукограда Кольцово. Строительство первого этапа проекта планируется завершить к концу 2035 года. На территории нового микрорайона возведут многоквартирные дома, три детских сада, две школы, спортивный комплекс и объект здравоохранения. Территорию вокруг благоустроят, здесь создадут парк площадью 40 Га, проект находится в стадии разработки.
Анастасия Новоселова