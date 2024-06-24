Цены на бензин и дизельное топливо взлетели в Воронежской области

Сильнее всего рост цен отразился на АИ-95. Теперь литр будет стоить в среднем 57,04 рублей. Это на 0,32% больше, чем неделей ранее. Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,31%. В среднем за литр придётся отдать 51,82 рубль. Также вырос в цене АИ-98. Литр бензина этой марки обойдется в среднем в 69,83 рублей. Это на 0,26% больше, чем раньше.