В Молдове всё будут решать «умные» счётчики: Самую дешёвую электроэнергию предлагают в те часы, когда все люди спят

НАРЭ утвердило коэффициенты дифференцированных тарифов на электроэнергию, которые будут применяться к конечным потребителям в рамках пилотного проекта, осуществляемого Министерством энергетики в партнерстве с ПРООН в Молдове и правительством Италии.
Так, потребители смогут платить половину обычной цены за один кВт/ч с 00.00 до 6.00, стандартную цену за потребление с 11.00 до 16.00 и цену, увеличенную в 1,2 раза с 16.00 до 24.00.
Проект, в рамках которого будут применяться дифференцированные тарифы, предполагает установку «умных» счётчиков для определённого типа потребителей электроэнергии, что является частью национального плана по цифровизации энергетического сектора. Конечные потребители будут выбраны электрораспределительными компаниями на основе выборки, сформированной по демографическим и географическим принципам. После тестового периода дифференцированные тарифы смогут распространиться на всю страну, пишет moldpres.md.
«Умные» счётчики будут измерять потребление через короткие промежутки времени и автоматически, безопасно и без ошибок передавать данные электрораспределительной компании, без необходимости физического считывания показаний сотрудниками компаний.
Таким образом, потребители смогут пользоваться бытовой техникой в те часы, когда энергия дешевле. Умная техника сможет автоматически «считывать» тарифы со счётчика и решать, в какое время удобнее включаться.