В Молдове всё будут решать «умные» счётчики: Самую дешёвую электроэнергию предлагают в те часы, когда все люди спят

Проект, в рамках которого будут применяться дифференцированные тарифы, предполагает установку «умных» счётчиков для определённого типа потребителей электроэнергии, что является частью национального плана по цифровизации энергетического сектора. Конечные потребители будут выбраны электрораспределительными компаниями на основе выборки, сформированной по демографическим и географическим принципам. После тестового периода дифференцированные тарифы смогут распространиться на всю страну, пишет moldpres.md.