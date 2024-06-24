Владивосток обновляет троллейбусный парк: прибыли новые машины с автономным ходом

Троллейбусный парк Владивостока продолжает активно обновляется. На сегодняшний день в город прибыли уже четыре новых троллейбуса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Всего во Владивосток уже поступили пять машин из заказанной партии в 16 штук. Троллейбусы обладают возможностью автономного движения благодаря тяговым батареям, что позволит продлить маршрут троллейбуса до микрорайона Снеговая Падь — от кольца Багратиона, по периметру микрорайона и обратно под контактную сеть.
Каждый новый троллейбус оснащен современными удобствами для пассажиров и водителей: системами кондиционирования, отопления, удобными сиденьями, системой видеонаблюдения, автоинформаторами, электронными табло, USB-зарядками и разноцветной подсветкой салона. Также машины адаптированы для нужд инвалидов и пассажиров с детскими колясками, оснащены низким полом и механизмами для легкого доступа.
«В рамках реализации федеральной программы мы получили специальный казначейский кредит на приобретение электротранспорта, а именно троллейбусов с увеличенным автономным ходом», — подчеркнул заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.