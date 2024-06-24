Владивосток обновляет троллейбусный парк: прибыли новые машины с автономным ходом

Всего во Владивосток уже поступили пять машин из заказанной партии в 16 штук. Троллейбусы обладают возможностью автономного движения благодаря тяговым батареям, что позволит продлить маршрут троллейбуса до микрорайона Снеговая Падь — от кольца Багратиона, по периметру микрорайона и обратно под контактную сеть.