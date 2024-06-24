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Владивосток обновляет троллейбусный парк: прибыли новые машины с автономным ходом

Всего в дальневосточную столицу поступили пять троллейбусов из заказанной партии в 16 штук.

Источник: PrimaMedia.ru

Троллейбусный парк Владивостока продолжает активно обновляется. На сегодняшний день в город прибыли уже четыре новых троллейбуса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Всего во Владивосток уже поступили пять машин из заказанной партии в 16 штук. Троллейбусы обладают возможностью автономного движения благодаря тяговым батареям, что позволит продлить маршрут троллейбуса до микрорайона Снеговая Падь — от кольца Багратиона, по периметру микрорайона и обратно под контактную сеть.

Каждый новый троллейбус оснащен современными удобствами для пассажиров и водителей: системами кондиционирования, отопления, удобными сиденьями, системой видеонаблюдения, автоинформаторами, электронными табло, USB-зарядками и разноцветной подсветкой салона. Также машины адаптированы для нужд инвалидов и пассажиров с детскими колясками, оснащены низким полом и механизмами для легкого доступа.

Это обновление является частью долгосрочного плана по социально-экономическому развитию Владивостока, который был одобрен президентом Владимиром Путиным и утвержден Правительством РФ. Согласно плану, к концу года троллейбусный парк города будет полностью обновлен.

«В рамках реализации федеральной программы мы получили специальный казначейский кредит на приобретение электротранспорта, а именно троллейбусов с увеличенным автономным ходом», — подчеркнул заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.