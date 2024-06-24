Экс-гендиректор банкротящегося «Пермавтодора» учредил новую стройкомпанию

Напомним, ООО «ГК “Пермавтодор”», в которое входили ООО «Дортехинжиниринг» и ООО «Дортехстрой», занималось содержанием улиц в Ленинском районе, обслуживало трассу Пермь — Екатеринбург и другие крупные дорожные объекты региона. В 2022 году ООО «ГК “Пермавтодор”» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании его банкротом в связи с наличием задолженности в размере 298,7 млн руб. Летом 2022-го ООО «Дортехинжиниринг» вошло в процедуру банкротства по собственной инициативе с долгом свыше 555 млн руб. В апреле текущего года апелляционная инстанция отменила решение в отношении ДТИ конкурсного производства и ввела процедуру внешнего управления на 18 месяцев.