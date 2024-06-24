Казахстанцы стали меньше брать ипотеку, сообщает Телеграм-канал Первого кредитного бюро DataHub.
«Ипотека заметно просела. Сумма выдач упала на 14%, а их число — на 16% (м/м). Таким образом, оба показателя скатились до минимума с марта 2023 года — 129,4 млрд тенге и 8,5 тыс. ед. Отметим, что на 1 июня действующие ипотечные кредиты имели 558 тыс. казахстанцев. Все вместе они задолжали 6 трлн тенге», — приводят цифры в ПКБ.
По данным аналитиков, на спад второй месяц подряд идет автокредитование. К апрелю сумма выдач сократилась на 7%, число — на 10%. В абсолютных цифрах это 111,8 млрд тенге и 14,5 тыс. ед., что соответствует минимумам с марта и февраля 2023 года.
«Неважно себя чувствуют займы до зарплаты, или PDL. Майские результаты — худшие за почти полтора года. Правда, снижение относительно апреля само по себе не выглядит сильным. Его темпы не превысили 4% как в случае с суммой выдач — 49,8 млрд тенге, так и их числом — 739,5 тыс. ед. Заметим, что сейчас сами такие кредиты — суммой не более 50 МРП и сроком не более 45 дней — ждут перемены. До сих пор при соблюдении определенных условий, в том числе при ограничении переплаты, размер годовой эффективной ставки по ним мог отличаться от общих требований, а теперь такое исключение убирают».
Не вполне однозначная ситуация складывается с кредитными картами. С одной стороны, в мае сумма выдач достигла максимума за 20 месяцев — 21,5 млрд тенге. С другой — число выдач приняло одно из самых низких значений с начала 2020 года — 103,6 тыс. ед. «Впрочем, важно понимать, что кредитные карты не диктуют погоду на рынке: в общей сумме всех розничных займов, выданных за прошлый месяц, они занимают менее 2%», — отмечают аналитики.
В потребительском беззалоговом кредитовании динамика также разная. Сумма выдач за месяц выросла на 4%, а число выдач упало на 4%. Абсолютные значения составляют 855,5 млрд тенге и 2,9 млн ед. Стоит отметить, что средняя сумма подобного займа в сравнении с другими продуктами остается небольшой — 290,9 тыс. тенге.
«Бизнес-кредитование юрлиц и ИП демонстрирует бодрый рост в годовом выражении. Правда, речь идет только о сумме выдач. В мае она подпрыгнула на 25%, до 1,66 трлн тенге (г/г). Тем временем количество заключенных контрактов за год упало на 15%, до 49,7 тыс. ед. На месячном же уровне в обоих случаях отмечается рост. Говоря конкретнее, сумма выдач увеличилась к апрелю на 11%, тогда как их число — на 4%», — сообщает ПКБ.
Уточняется, что около 40% всей суммы выданных в мае кредитов пришлось на торговлю и ремонт авто — 620,7 млрд тенге. Относительно неплохо кредитовались еще две сферы: транспорт и складирование — 190,1 млрд тенге (12%), финансовая и страховая деятельность — 144,7 млрд тенге (9%). А самая высокая средняя сумма выданного кредита фиксируется в добыче металлических руд — 2,75 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем она удвоилась. Портфель кредитов юрлиц и ИП на 1 июня достиг 25,5 трлн тг, рост к началу года — 4%.