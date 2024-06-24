Казахстанцы стали меньше брать ипотеку

«Неважно себя чувствуют займы до зарплаты, или PDL. Майские результаты — худшие за почти полтора года. Правда, снижение относительно апреля само по себе не выглядит сильным. Его темпы не превысили 4% как в случае с суммой выдач — 49,8 млрд тенге, так и их числом — 739,5 тыс. ед. Заметим, что сейчас сами такие кредиты — суммой не более 50 МРП и сроком не более 45 дней — ждут перемены. До сих пор при соблюдении определенных условий, в том числе при ограничении переплаты, размер годовой эффективной ставки по ним мог отличаться от общих требований, а теперь такое исключение убирают».