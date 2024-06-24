В Казахстане предлагают отменить 93 налоговые льготы

Какие виды налогов и обязательных платежей в бюджет планируют сократить в Казахстане? Об этом рассказал вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Количество налогов и других обязательных платежей в бюджет в Казахстане будет сокращено минимум на 20%. Будут исключены платежи, где нет значимой фискальной отдачи, некоторые будут объединены. У нас налогов всего 12. Они соответствуют международной практике. Только единый земельный налог с крестьянских и фермерских хозяйств дублирует суть подоходного налога. Предлагается перенести единый земельный налог (ЕЗН) в индивидуальный подоходный налог, то есть сам льготный режим для крестьян и фермеров сохраняется».
По его словам из 11 плат три предлагают исключить. Это — плата за использование особо охраняемых природных территорий, за размещение наружной рекламы и за пользование лицензиями за занятие отдельными видами деятельности.
«В целом предлагается объединить три платы: за пользование водными ресурсами поверхностных источников, за лесные пользования и за пользование животным миром. Будет одна плата — за использование природных ресурсов. В целом, количество ставок плат будет сокращено на 77. Предлагается сократить шесть видов сборов. По ним будут исключены 34 вида ставок. Также исключаются пять видов госпошлин, ставки по ним будут сокращены на 51. Это позволит выполнить задачу по сокращению количества налогов и платежей более чем на 20%», — пояснил Азамат Амрин.
По словам вице-министра, еще одна задача — упорядочить налоговые льготы. Для этого провели ревизию 739 льготных пунктов Налогового кодекса. Выявлено, что 451 норма на сумму 3,3 трлн тенге определены как льготы. 288 пунктов на сумму 6,2 трлн тенге не являются налоговыми льготами.
«Это нулевая ставка НДС на экспорт товаров и на международные перевозки, перенос убытков. На сегодня предлагается отменить 93 налоговые льготы на сумму более 300 млрд тенге. По 29 налоговым льготам на сумму более 400 млрд тенге будут ограничены сроки действия», — сказал он.
Азамат Амрин добавил, что теперь льгота обязательно будет отражаться в формах налоговой отчетности, а профильные госорганы будут мониторить показатели эффективности налоговых льгот.