В Казахстане предлагают отменить 93 налоговые льготы

«Количество налогов и других обязательных платежей в бюджет в Казахстане будет сокращено минимум на 20%. Будут исключены платежи, где нет значимой фискальной отдачи, некоторые будут объединены. У нас налогов всего 12. Они соответствуют международной практике. Только единый земельный налог с крестьянских и фермерских хозяйств дублирует суть подоходного налога. Предлагается перенести единый земельный налог (ЕЗН) в индивидуальный подоходный налог, то есть сам льготный режим для крестьян и фермеров сохраняется».