Количество причалов для электросудов в Москве увеличится до 19 до конца года

«Недавно мы открыли два новых причала на маршруте — “Парк Фили” и “Береговой”, которые оказались крайне популярны у москвичей, им воспользовались уже более 15 тыс. пассажиров. Количество причалов в этом году увеличится до 19. Мы планируем ввести пять новых причалов, и четыре из них появятся на втором маршруте. Благодаря четырем новым причалам второй маршрут свяжет три новых района, которые сейчас не задействованы в перевозках. Это Нагатинский Затон, Даниловский и Нагатино-Садовники. Пассажирам станет проще и комфортнее добираться до 11 социальных объектов, 12 бизнес-центров и двух парковых зон. Число пользователей регулярных маршрутов вырастет еще на 46 тыс. человек», — сказал Ликсутов.