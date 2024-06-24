Ликсутов: Москва не отказывалась от проекта МЦД-5

«С МЦД-5 решение технологическое, мы от него не отказывались, но как мы запускали диаметры все? Сначала мы усиливали максимально, сокращали интервалы, когда это был радиус, потом переходили к тому, чтобы соединять, если эта необходимость есть. Вот эту работу с Российскими железными дорогами, о том, чтобы на существующих радиусах усилить максимально, сократить интервалы, подготовить инфраструктуру к тому, что, возможно, в будущем она будет соединена, мы по этому пути идем. Мы от этой идеи не отказываемся, но сначала надо сделать работу, связанную с подготовкой к тому, чтобы выжать из существующей инфраструктуры максимальный эффект. Это в первую очередь интервалы, это не менее важная работа, это качество пригородных железнодорожных станций и третий — это подвижный состав. После этого есть смысл говорить о том, что надо рассматривать вопрос о создании полноценного диаметра», — сказал Ликсутов.