Облвласти: на калининградскую морскую грузовую линию выведут еще одно судно

Судно способно перевозить более 80 единиц автотехники, кроме того, на борту будет возможность подключить к электропитанию это же количество авторефрижераторов. При этом ГК «Атлант» также заявляет о планах до конца текущего года привлечь на Калининградскую линию еще два аналогичных судна, отметила Филимонова.